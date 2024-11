OL ‍: Mikautadze en plein divorce, l'OM revient à la charge

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Georges Mikautadze signait à l'OL pour près de 20 millions d'euros. Le Géorgien réalisait son rêve de signer dans son club de coeur. Une histoire d'amour qui tourne mal et pourrait faire le bonheur de l'OM.

L'OL est dans de sales draps... L'hiver prochain, le club rhodanien va devoir se conformer aux exigences de la DNCG, sous peine de filer en Ligue 2 en fin de saison. John Textor sait qu'il va devoir faire certains sacrifices au mercato. Beaucoup de joueurs sont concernés par un éventuel départ de l'Olympique Lyonnais. Cela tombe bien, les Gones ne manquent pas de joueurs intéressants pour d'autres écuries. S'il vient à peine de signer à Lyon, Georges Mikautadze pourrait bien quitter le navire... Mais ce n'est pas gagné d'avance.

Georges Mikautadze à l'OM, l'espoir renait

Selon les informations de La Tribune Olympienne, Mikautadze intéresse en effet toujours fortement l'Olympique de Marseille ! Le club phocéen est apparemment très attentif à la situation autour du Géorgien. L'été dernier, les Marseillais étaient déjà séduits par l'ancien de Metz, avant de finalement signer Elye Wahi. Mais à l'heure où l'OL vit des difficultés financières et que l'OM n'est pas satisfait de Wahi, le mariage pourrait bien avoir lieu entre toutes les parties. Depuis le début de la saison avec Lyon, Mikautadze n'a planté que 2 buts toutes compétitions confondues. Il ne fait pas vraiment partie des premiers choix de Pierre Sage, ce qui commence à lui donner quelques amertumes. Recruté pour près de 20 millions d'euros par Lyon lors du marché estival, Mikautadze ne sera pas libéré facilement par les Rhodaniens. Qui plus est à un rival de Ligue 1. Mais l'Olympique de Marseille a le mérite de croire en ses chances et de déstabiliser les Gones en ce moment bien difficile à gérer.