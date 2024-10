Georges Mikautadze « ‍méconnaissable ‍», l'OL attend son réveil

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a beaucoup dépensé cet été mais pour l’instant, les flops s’accumulent. Le premier nom qui vient en tête est logiquement celui de Georges Mikautadze, recrue phare du mercato mais qui galère pour s’imposer.

Meilleur buteur de l’Euro 2024 avec la Géorgie et auteur d’une superbe seconde partie de saison avec Metz l’an passé, Georges Mikautadze a fait l’objet d’un transfert très attendu à l’Olympique Lyonnais. En lâchant 20 millions d’euros, le club rhodanien a grillé Monaco sur le gong, réalisant un joli coup. Mais pour l’instant, l’adaptation de l’international géorgien dans la capitale des Gaules est très délicate. Mikautadze est clairement le remplaçant de Lacazette et à ce jour, on voit mal comment la vapeur pourrait s’inverser.

Nos confrères du Figaro ont tiré un premier bilan du mercato réalisé l’été dernier par John Textor en s’attardant sur chaque recrue et parmi les flops de ce début de saison, Mikautadze arrive logiquement en haut de la liste. « Formé à Lyon où il pensait reprendre le fil de son histoire, l'international géorgien a d'abord été titulaire. Il a logiquement perdu sa place. À court de forme, mal à l'aise près du but, l'avant-centre de 23 ans est méconnaissable » regrette le média, qui attend beaucoup plus de l’attaquant lyonnais, que l’on pensait capable de rapidement titiller Alexandre Lacazette, voire de prendre la place du capitaine de l’OL.

Lyon attend le vrai Mikautadze

L’international français est en plus très loin de son meilleur niveau, comme le prouvent ses statistiques avec seulement un but en championnat depuis le début de la saison, et il y avait clairement la place pour Mikautadze de faire douter Pierre Sage en enchainant les bonnes performances. C’est pour l’instant tout l’inverse qui se produit, l’ancien Messin semblant hors de forme, de confiance et de repères. Il va donc falloir du temps à Mikautadze avant de chambouler une hiérarchie bien établie, avec un secteur offensif qui a trouvé la bonne carburation… sans lui, mais avec Cherki, Fofana et Lacazette.