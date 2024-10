OL ‍: Mikautadze, ce problème extra-sportif est confirmé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a frappé fort en recrutant Georges Mikautadze durant le mercato, mais après deux mois de compétition, le buteur géorgien est toujours muet. Et cela n'est pas la faute de l'OL.

Celui que les supporters de Lyon ont surnommé le Roi Georges est descendu de son trône, puisque Alexandre Lacazette est toujours le leader offensif incontestable de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que le joueur arrivé de Metz pour 18,5 millions d'euros, alors que le club lorrain avait déjà trouvé un accord avec l'AS Monaco, n'a pas du tout justifié les qualités vues avec le maillot messin et avec celui de l'équipe de Géorgie, restant muet face au but. Au point même de s'installer durablement sur le banc de touche. Et ces derniers jours, on a évoqué un souci extra-sportif pour Georges Mikautadze, Zack Nani jouant cartes sur table au sujet du buteur de l'OL. Mais l'influenceur n'est pas le seul à dire que l'attaquant de 23 ans va sérieusement se remettre en cause. Hugo Guillemet écrit la même chose ce dimanche.

Le journaliste de L'Equipe, qui a ses entrées à l'Olympique Lyonnais, explique qu'effectivement, du côté des dirigeants de l'OL, on attend que George Mikautadze se reprenne en main rapidement. « L’avant-centre de 23 ans, de re­tour dans sa ville, n'a pas encore fait la bascule vers l'exigence du haut niveau, surtout quand il n'est pas au club, et c'est un cap à pas­ser pour lui », explique notre confrère, lequel précise aussitôt que du côté de Pierre Sage, on pense que le numéro 69 peut vite revenir à son meilleur niveau pour peu qu'il fasse des efforts. Mais à l'image d'un Wilfried Zaha, pas retenu dans le groupe pour la réception de Nantes, l'entraîneur de l'OL ne fera aucun cadeau à ses joueurs. Pour figurer dans le onze de départ, il faut le montrer chaque jour à l'entraînement, et avoir une attitude professionnelle en dehors aussi. A bon entendeur, salut.