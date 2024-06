OL ‍: Mikautadze à Lyon, Textor fait sauter la banque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Monaco est bouillant sur Georges Mikautadze, mais le joueur de Metz a démenti tout accord avec le club de la Principauté. Ce qui laisse la porte entrouverte à l’OL, qui veut en faire le successeur d’Alexandre Lacazette.

Définitivement transféré à Metz en provenance de l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze sera l’un des grands acteurs du mercato à venir. L’international géorgien, qui va disputer l’Euro 2024 avec la sélection de Willy Sagnol cet été, a d’ores et déjà prévenu qu’il souhaitait rester en Ligue 1 avant de retenter plus tard une aventure à l’étranger. Une aubaine pour tous les gros clubs du championnat, à savoir Lens, Monaco, Marseille, Lyon ou encore Rennes, qui ont tous manifesté un intérêt à l’égard du sérial buteur de Metz.

L'OL espère encore doubler Monaco

Mardi soir, l’intérêt de l’AS Monaco semblait le plus chaud à tel point que selon L’Equipe, un accord total avait été trouvé pour le départ de Georges Mikautadze en Principauté, une offre à hauteur de 20 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus ayant été évoquée. Sur son compte Instagram, le joueur a néanmoins démenti l’information selon laquelle sa signature à Monaco était imminente puisque le buteur géorgien n’a pas encore tranché la question de son futur club. De quoi laisser un peu d’espoir aux autres courtisans et notamment à l’Olympique Lyonnais. A en croire les informations de Foot Mercato, le club rhodanien croit toujours en ses chances de rafler la mise dans le dossier du buteur du FC Metz.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

Et pour cause, David Friio et John Textor font de Georges Mikautadze leur priorité absolue sur le marché des transferts en cas de départ d’Alexandre Lacazette, le capitaine de l’OL, qui disputera les Jeux Olympiques avec la France cet été et qui suscite un vif intérêt de l’Arabie Saoudite. Le média spécialisé va plus loin en affirmant que Lyon a décidé de « passer la vitesse supérieure » en proposant un très gros salaire au joueur, sans doute le plus important qui lui a été proposé jusqu’à maintenant. De quoi relancer le dossier, même si Lyon devra attendre son passage devant la DNCG pour être totalement libre. Cela tombe bien, Georges Mikautadze pourrait attendre avant de prendre une décision quant à son avenir, lui qui s’apprête à disputer l’Euro pour la première fois de sa carrière. De quoi laisser intactes les chances de l’Olympique Lyonnais, bien décidé à tout faire pour s’offrir le buteur de 23 ans.