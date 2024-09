OL ‍: Mercato terminé, John Textor présente ses excuses

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans une des histoires marquantes de ce mercato 2024, Ernest Nuamah a été envoyé de force à Fulham avant de disparaitre au moment de signer. John Textor essaye de recoller les morceaux.

Très chaude dernière journée de mercato à l’Olympique Lyonnais, où John Textor a pris les commandes pour réaliser quelques coups dont il a le secret. Notamment la venue de Wilfried Zaha, dont personne ne va se plaindre à l’OL tant il s’agit d’une véritable star qui pose ses valises dans le Rhône, même si c’était totalement inattendu. Inattendu également, le dossier Ernest Nuamah, recruté un an plus tôt dans un transfert rocambolesque du Danemark via Molenbeek, l’un des clubs « écrans » de John Textor. Mais après une saison timorée avec seulement 3 buts en plus de 30 matchs, le Ghanéen a été brutalement poussé dehors. Forcé ou presque d’accepter de rejoindre Fulham pour que l’OL récupère de l’argent (19 ME et 30 % des droits du joueur), l’ailier a fait demi-tour au moment d’y signer son contrat à quelques minutes de la fin du mercato, alors qu'il avait passé la visite médicale en larmes, provoquant la fin de ce transfert attendu par les deux clubs.

Textor présente ses excuses à Nuamah

Décrit comme très touché psychologique par cette situation, Ernest Nuamah a craqué en voyant qu’il devait ainsi quitter Lyon alors qu’il s’y sentait bien, et rejoindre un club qu’il n’avait absolument pas choisi dans des conditions d’urgence. Surtout que le joueur avait dans le projet d'acheter une maison à Lyon. Nuamah a finalement pris la fuite au moment de signer, et John Textor a tenu à reprendre le dossier en mains dès la fin du mercato. Selon L’Equipe, le propriétaire américain lui a envoyé une note d’excuse par rapport à la situation qu’il a vécue, et lui a assuré qu’il était toujours le bienvenu à Lyon, où il était chez lui. De son côté, le Ghanéen a toujours fait savoir qu’il avait envie de découvrir la Coupe d’Europe avec le maillot de l’OL sur le dos, et cet attachement n’est forcément pas anodin alors que tellement de joueurs fuient vers la Premier League dès que l’occasion se présente. Les contraintes financières sont donc oubliées pour le moment, et Ernest Nuamah, actuellement blessé, ainsi que l’OL, ont décidé d’oublier totalement cet épisode pour se concentrer sur la suite de la saison.