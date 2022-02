OL : Ndombele et Faivre, Peter Bosz dit merci !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a aligné ses renforts hivernaux contre Nice, et cela a plutôt bien fonctionné. L'occasion pour Peter Bosz de saluer le travail de ses dirigeants.

Lors du déplacement à Monaco, Peter Bosz avait attendu avant de lancer dans le grand bain Romain Faivre et Tanguy Ndombele, mais lorsque ces derniers étaient entrés en jeu le mal était déjà fait pour l’Olympique Lyonnais. Contre Nice, et dans un match à l’enjeu crucial, l’entraîneur de l’OL a titularisé les deux joueurs que Jean-Michel Aulas a fait signer lors du dernier mercato et ce choix a été payant, puisque les deux renforts ont pesé énormément dans la victoire lyonnaise face à la formation de Christophe Galtier. A l’heure d’un premier bilan, Peter Bosz admet que malgré le départ de Bruno Guimarães à Newcastle lors de cette période des transferts, Lyon a tout de même réussi à lui apporter de nouvelles solutions, ce qu’il ne refuse pas. Dans la course au podium, tout a changé par le club rhodanien et l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam en est conscient.

Lyon a trois attaquants et un Ndombele de gala

Peter Bosz ne voit que du positif dans cette nouvelle version de l’Olympique Lyonnais et il dit pourquoi. « Si je suis satisfait des joueurs arrivés au mercato ? Oui, ils nous apportent. Avec le retour de la CAN de Karl Toko Ekambi et avec Romain Faivre, je peux jouer avec trois attaquants alors qu'avant je ne pouvais pas. C'est ce que je veux faire. Et puis c'est sûr que quand on a Tanguy Ndombele, c'est plus facile pour tout le monde sur le terrain », a confié l'entraîneur, conscient comme tout le monde de l'apport déjà énorme fait par le joueur prêté par Tottenham. Même si forcément l'avenir lyonnais de ce dernier est incertain, l'OL veut bénéficier au maximum de cette pige de six mois qui peut clairement modifier la donne sur le plan du classement du club en Ligue 1. Et si Lyon obtient un billet pour la prochaine Ligue des champions, alors pourquoi pas rêver à un deal avec les Spurs pour garder Ndombele.