OL : Memphis tacle les rageux anonymes, les consultants... il n'écoute que Dieu

Dans : OL, Ligue 1.

Qu'on aime son style ou qu'on ne l'aime pas, Memphis Depay est clairement un footballeur atypique. L'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais semble vivre dans sa bulle et rien ni personne ne parait pouvoir le déranger. C'est implicitement ce qu'il confirme ce dimanche avant le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'OL. Evoquant dans L'Equipe les nombreuses critiques qui lui tombent dessus régulièrement, Memphis explique qu'il s'en fout royalement, estimant que le seul interlocuteur important était Dieu.

« Les gens vont toujours parler. Et moi, je m'en fiche. Je sais ce que je peux faire. Ceux qui parlent ne se sont jamais retrouvés sur un terrain, et s'ils ont joué, ils ne l'ont pas fait à ce niveau. Donc, ça n'a aucun sens de les écouter. Ce qui a du sens, c'est de retourner à l’entraînement, et m'améliorer. C'est ce que je fais depuis que je suis jeune. J'ai toujours été critiqué, mais c'est ce que pense mon équipe qui compte. Les autres, je me fous de leur opinion, ils parlent dans le vide. Les réseaux sociaux leur donnent une voix, mais je ne l'écoute pas. Vous savez, je parle à Dieu, je suis un fils de Dieu. Bien sûr que j'écoute l'entraîneur, mon agent, mes amis, mais ce qui compte vraiment est ce que Dieu attend de moi. Les critiques, je fais avec, elles ne me touchent jamais. Si je dois tout écouter, entendre comment je dois jouer, comment je dois m'habiller, quelle voiture je dois conduire, je deviendrai quelqu’un d’autre, explique, dans le quotidien sportif, Memphis, qui précise toutefois qu’il ne prend pas les fans lyonnais de haut. Je n'ai jamais dit que je me fichais des supporters ! J'adore mes fans, j'aime même ceux qui me haïssent. »