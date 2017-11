OL : Memphis refuse de polémiquer avec Genesio...

Dans : OL, Ligue 1.

Estimant que Memphis Depay n'était pas au sommet de sa forme, Bruno Genesio a récemment envoyé l'attaquant néerlandais sur la touche, histoire de le faire méditer sur son rôle à l'Olympique Lyonnais. Si l'ancien joueur de Manchester United a retrouvé son rang de titulaire, avec une efficacité certaine, Memphis n'a pas oublié cette période. Et il dément totalement que la décision de l'entraîneur de l'OL a contribué à le faire réagir.

Car pour l'attaquant international néerlandais, il a toujours eu le bon état d'esprit sous le maillot de l'Olympique Lyonnais contrairement à ce que pensait probablement Bruno Genesio. « Il y a eu beaucoup de choses dites et écrites sur le fait que je n'étais pas content. Évidemment que je n'étais pas content, je veux jouer. Je ne dis pas que je jouais très bien. Mes stats étaient bonnes, mais je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Pour moi, il était important d'écouter ce que le coach avait à me dire, et j'ai été d'accord avec lui sur beaucoup de choses. C'était sa décision, je devais l'accepter, et je l'ai fait. Le plus facile, ce serait de dire que j'ai bien réagi. Pour moi, ma bonne période est une question de qualité, pas d'état d'esprit. Mais disons que le coach a obtenu la réaction qu'il désirait et ne regardons pas en arrière », explique visiblement agacé, dans L'Equipe, Memphis Depay. Dont acte.