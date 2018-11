OL : Et si Genesio avait fait un choix décisif à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais n'a pas affiché son visage des grands jours lors du derby, l'OL a battu l'AS Saint-Etienne et a pris trois points en or contre son rival historique. Sur le plan purement footballistique, il n'y a pas réellement beaucoup de choses à retenir de ce Lyon-Sainté. Mais pour Nicolas Puydebois, un choix fait par Bruno Genesio sur le plan défensif pourrait finalement changer la donne cette saison. Et cette décision de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, c'est de titulariser Fernando Marçal plutôt que Kenny Tete, mais surtout de placer ce dernier dans l'axe.

Pour l'ancien gardien de but de l'OL, ce replacement de l'ancien joueur de Guingamp est clairement judicieux. « C’est un choix très concluant : j’ai trouvé Marçal plutôt bon, aussi bien en première qu’en seconde période. Ce fut payant, il a répondu présent dans cette rencontre. Je pense qu’il a marqué des points pour les prochains matchs », a confié, sur Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois, qui estime que Bruno Genesio doit renouveler sa confiance à Fernando Marçal à ce poste. Et pourquoi pas dès cette semaine contre Manchester City en Ligue des champions.