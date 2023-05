OL : Mathieu Bodmer dans le doute, les Lyonnais font le forcing

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Bruno Cheyrou est toujours autant contesté pour son travail à la tête de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. Résultat, les supporters des Gones poussent pour la venue de Mathieu Bodmer, l’actuel directeur sportif du Havre.

Retraité des terrains de Ligue 1 depuis 2020, après une belle carrière à Lille, à Lyon ou à Paris, Mathieu Bodmer a parfaitement réussi sa reconversion. D’abord à la télévision et à la radio, où il fait le bonheur d’Amazon Prime Vidéo et de RMC Sport en tant que consultant. Mais aussi en tant que directeur sportif du Havre. Nommé dirigeant du HAC en juin 2022, l’ancien milieu défensif a déjà montré tout son talent en tant que DS puisque son club est aux portes d’une remontée en L1, avec neuf points d’avance sur le troisième à cinq journées de la fin en L2. Autant dire que la première expérience de Bodmer en tant que dirigeant est une vraie réussite.

« Peut-être qu’un jour, j’aurai la chance d’aller dans un club plus grand »

Leader de Ligue 2, la réussite du Havre attire les convoitises.



Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, a été approché concrètement par un club français et des clubs étrangers.



Réflexion en cours. @telefoot_TF1 #Mercato — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 3, 2023

De quoi attirer les regards des plus grands clubs français, vu que selon Saber Desfarges, Bodmer « a été approché concrètement par un club français et des clubs étrangers. Il est en réflexion ». Une réalité pas démentie par le principal intéressé. « Peut-être qu’il y aura des sollicitations d’autres clubs, peut-être qu’il y en a déjà eu (rires). Mais c’est comme tout, il faut être patient et bien faire son travail, apprendre au quotidien. Et peut-être qu’un jour, j’aurai la chance d’aller dans un club plus grand que le HAC », a lâché l’ancien joueur dans un reportage sur beIN Sports.

Les Lyonnais veulent voir Bodmer à l’OL

Désormais, tout le monde se demande où Mathieu Bodmer officiera la saison prochaine. Les Lyonnais, eux, espèrent que l’ancien Gone reviendra à l’OL pour prendre les rênes du sportif. Potentiellement en quête d’un nouveau directeur sportif, sachant que Bruno Cheyrou est en danger et que John Textor envisage de faire bouger les lignes dès l’été prochain, Bodmer pourrait faire figure de nouvelle tête de gondole d’un nouveau projet. En tout cas, les supporters lyonnais semblent emballés à l’idée de voir débarquer l’actuel DS du Havre.

Et si ?.. https://t.co/xrHhhGtuy3 — OL Actu & mercato ⚽ (@OL_Actu_Mercato) May 3, 2023

Mathieu #Bodmer comme directeur technique de l'#OL serait divin. Maintenant pas sûr que ce dernier veuille quitter Le Havre alors que l'année prochaine le club sera en Ligue 1.



Dans un reportage pour BeIN il a avoué avoir déjà commencé le travail sur la prochaine saison. pic.twitter.com/IAMQRzV8l3 — #EtCEstPasAnodin (@meltcen) May 3, 2023

Mais pour que cela se fasse, il faudra que Bodmer puisse avoir les pleins pouvoirs au niveau du sportif, ce qui ne semble pas forcément compatible avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot dans les parages. Même si, en tant qu'ancien joueur de l'OL, le Normand a aussi le mérite de connaitre un peu le fonctionnement du club rhodanien, et apprécie le travail de longue haleine effectué par Jean-Michel Aulas.