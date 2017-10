OL : Ne vous y trompez pas, Mariano est indispensable à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 8ME en provenance du Real Madrid cet été, Mariano Diaz réalise un début de saison canon dans le Rhône.

Auteur d’un nouveau but face à l’AS Monaco en Ligue 1 ce week-end, le Dominicain réalise un excellent début de championnat sous ses nouvelles couleurs. Longuement critiqué à son arrivée et après quelques performances ratées, il est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures recrues de l’intersaison lyonnaise. Les chiffres ne mentent jamais, ou presque. Et les statistiques prouvent l’apport indéniable de Mariano Diaz dans le jeu de l’Olympique Lyonnais.

Avec 7 buts en 9 journées de Ligue 1, l’attaquant rhodanien est le meilleur buteur espagnol des cinq grands championnats devant Alvaro Morata (6 buts). Ce total lui permet également d’être le 2e joueur de l’OL après Hjalmarsson à inscrire autant de buts après si peu de journées. Par ailleurs, sa réussite ne doit rien au hasard. Depuis le début du championnat, il a tenté 33 tirs, un total très élevé après moins d’un tiers du championnat. Evidemment, sa participation dans le jeu collectif de l’équipe de Bruno Génésio laisse encore à désirer. Mais Mariano Diaz a déjà prouvé qu’il était indispensable à l’OL. Et c’est déjà énorme…