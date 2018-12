OL : Marçal crie victoire, il a relevé le défi de Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré un nombre très important de latéraux au sein de l’effectif rhodanien, Fernando Marçal est parvenu à devenir un joueur essentiel de l’OL. Et cela à un poste plutôt inhabituel pour lui de défenseur central, qu’il a occupé pour la première fois de la saison… contre Saint-Etienne, rien que ça. Interrogé par Goal, le Brésilien est revenu sur son ascension dans la capitale des Gaules et sur sa reconversion en défense centrale. Une idée de Bruno Genesio, qui n’a pas déplu au principal intéressé, lequel a saisi sa chance de grapiller du temps de jeu à l’OL.

« Au début quand Bruno (Genesio) est venu me parler pour me dire qu’il voulait me faire jouer à ce poste, je me suis dit ok, peut-être que je peux le faire. Je n’y avais joué qu’une seule fois à Grêmio comme ça, pour dépanner. Mais le fait d’avoir commencé contre Saint-Étienne a beaucoup compté parce que c’était un vrai gros test tout de suite. J’ai fait un bon match qui m’a donné de la confiance. En tant que latéral gauche, j’avais déjà des repères. Donc je dois simplement être toujours concentré sur mon placement pour être plus défensif et toujours prêt à la perte du ballon. On travaille beaucoup là-dessus avec Claudio Caçapa qui m’a fait comprendre les choses rapidement » a expliqué Fernando Marçal, sans doute conscient qu’il était impossible de déloger Ferland Mendy au poste de latéral gauche, et qui s’est parfaitement adapté à son nouveau rôle. Au point de devenir un titulaire quasiment indispensable aux yeux de Bruno Genesio, au côté de Jason Denayer et de Marcelo.