OL : Marçal a retourné Lyon… il va rester !

Dans : OL.

Auteur d’une prestation solide contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, Fernando Marçal est parti pour rester à Lyon au mercato.

Régulièrement cité comme un joueur sur le départ en raison de ses performances moyennes au poste de latéral gauche et de son statut d’extra-communautaire au sein de l’effectif, Fernando Marçal n’est plus si certain de quitter l’Olympique Lyonnais, au contraire de Youssouf Koné. Et pour cause, Rudi Garcia utilise désormais un système à cinq défenseurs qui fait la part belle à l’ancien Brésilien de l’EA Guingamp. Très à l’aise dans au poste de défenseur central gauche, Fernando Marçal a confirmé ses bonnes dispositions entrevues face à la Juventus Turin à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG au Stade de France vendredi soir.

Deux prestations XXL qui ont convaincu l’OL de le conserver selon les informations du journaliste de L’Equipe, Hugo Guillemet. « Marçal n’est absolument pas sur le départ, et il plait bcp à tout le monde au club dans sa position d’axial gauche dans la defense à 3. Convainquant contre Paris d’ailleurs. Une prolongation (son contrat expire en 2021) ? Je n’ai pas dit qu’il était question de le prolonger. Grosse confiance en Diomandé et aussi Castello Lukeba chez les jeunes à ce poste » a publié le journaliste du quotidien national, avant de préciser qu’au moins une recrue était par ailleurs attendue dans le secteur défensif à Lyon cet été. Le nom de Samuel Gigot (Spartak Moscou) revient très régulièrement sur le devant de la scène, sans que l’on sache pour autant s’il s’agit du premier choix des dirigeants de l’Olympique Lyonnais.