OL ‍: Mangala, la catastrophe qui bloque le mercato ‍!

L'Olympique Lyonnais a pris une grosse claque dimanche soir à Rennes, et à deux semaines de la fin du mercato cela inquiète. Les investissements déjà faits par John Textor ne vont pas permettre de tout changer.

Les supporters de l'OL avaient de gros espoirs avant le déplacement en Bretagne, les matchs de préparation ayant montré de belles choses. Avec un effectif largement modifié, John Textor ayant investi financièrement sur le marché des transferts sans avoir vendu beaucoup de joueurs, Pierre Sage a donc pris une droite hier au Roazhon Park, le Stade Rennais montrant les limites actuelles de l'Olympique Lyonnais en laissant craindre une saison compliquée pour un club qui vise officiellement une place en Ligue des champions.

C'est notamment le milieu de terrain du club rhodanien qui est pointé du doigt, aucun joueur ne surnageant dans le naufrage vécu face à l'équipe de Julien Stéphan. Alors, au moment où du côté des fans de l'OL on espère que de nouveaux renforts arriveront en milieu de terrain, Walid Acherchour pense que financièrement Lyon a tout donné, notamment en dépensant plus de 30 millions d'euros pour un joueur comme Orel Mangala et qu'il va falloir faire avec l'effectif en place.

S'exprimant dans l'After Foot, le consultant de DAZN et de RMC n'a pas été tendre avec le joueur belge arrivé de Nottingham Forest en janvier dernier. « Mangala, on va encore me dire qu’il faut attendre, mais le football, c'est devenu une grande salle d’attente, car quand on critique, on nous dit toujours qu’il faut attendre. Mais quand même, dépenser 35 millions d’euros pour Mangala, on se dirige tout droit vers une grosse catastrophe industrielle. Si à cause de ce transfert-là, tu ne peux pas faire d’autres mecs alors qu’au milieu de terrain, c'est déjà compliqué en quantité et en qualité, ça va être compliqué de viser la Ligue des Champions (...) On critique Niakhaté, mais Mangala ça fait six mois qu’il est là et on ne voit rien du tout, il faut être honnête », a confié Walid Acherchour,