OL ‍: Malick Fofana au PSG, l'idée folle du Qatar

Par Corentin Facy

Le PSG est intéressé de longue date par Rayan Cherki, mais le club de la capitale pourrait se montrer encore plus gourmand en se jetant aussi Malick Fofana, la pépite belge de l’OL, dans les semaines à venir.

Malgré un début de championnat chaotique avec deux défaites contre le Stade Rennais et l’AS Monaco en ouverture de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a parfaitement réagi. L’équipe de Pierre Sage a redressé la barre et se situe désormais à la cinquième place, en plus de réaliser un joli parcours en Europa League. Le coach rhodanien a trouvé la formule pour faire briller son équipe en donnant notamment beaucoup de confiance et de temps de jeu à Malick Fofana et à Rayan Cherki. La pépite belge et l’international espoirs français sont aujourd’hui les deux joueurs à la plus forte valeur marchande dans la capitale des Gaules et chez les supporters de l’OL, on redoute logiquement leur départ au mercato hivernal en raison de la situation financière du club détenu par John Textor.

Le Paris Saint-Germain aurait justement tout intérêt à jeter un oeil sur les deux attaquants lyonnais selon Kombini. Le média s’est amusé à imaginer le mercato de rêve du PSG au mois de janvier et assurément, des joueurs tels que Cherki et Fofana colleraient totalement à ce que cherche Luis Enrique pour sa vision idéale du Paris SG. « L’idée peut aujourd’hui paraître farfelue, surtout quand on voit la tournure prise par la relation entre les présidents du PSG et de l’OL. Mais John Textor et Nasser Al-Khelaïfi n’auraient-ils pas tous deux intérêt à renouer les liens, pour l’intérêt du business ? » s’interroge le média avant de poursuivre.

Le PSG invité à foncer sur Cherki et Fofana

« Le président du PSG aurait là l’occasion de s’offrir deux joueurs à fort potentiel pour étoffer son secteur offensif. Leur profil semble également convenir au jeu prôné par Luis Enrique. Un prix d’ensemble autour des 60 millions d’euros pour les deux, et tout le monde est content ? » peut-on lire sur Kombini.com. Un double transfert colossal digne de Football Manager qui ferait sans doute le plus grand bonheur des supporters du PSG et de Luis Enrique. Mais on imagine bien que du côté de l’OL, on ne souhaite absolument pas vendre Cherki et Fofana au mois de janvier et encore moins à Nasser Al-Khelaïfi au vu de la rivalité de plus en plus assourdissante entre John Textor et le patron du Paris Saint-Germain.