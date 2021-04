OL : Lyon vise le doublé, Rudi Garcia ne rigole pas

Dans : OL.

Toujours en lice en Coupe de France et dans le wagon des prétendants au titre en Ligue 1, l'OL vise le doublé, assure Rudi Garcia.

Face au Red Star, Lyon n'est pas passé loin de la correctionnelle. Alors qu'ils menaient de deux buts, les coéquipiers de Lucas Paquetà se sont laissés surprendre jusqu'à être poussés aux tirs aux buts par une valeureuse équipe de National. Si la qualification fut finalement assurée, la forme du moment inquiète chez les Gones, qui restent sur trois matchs sans victoire en championnat. Avant la rencontre contre le SCO d'Angers ce dimanche soir, Rudi Garcia a mis une grosse pression à ses joueurs.

« Les joueurs doivent être conscients que la victoire est impérative. Tout est encore possible et on est encore en course en Coupe de France. On aura un gros match à Monaco entre Nantes et Lille en L1. Tout est possible en championnat même si on est pour l'instant à la mauvaise place, la quatrième place. L'objectif, c'est de dépasser, d'abord le troisième ou un de ceux à portée de points. On est obligé de gagner dimanche. Il faut forcer la réussite et en faire plus » a déclaré l'entraîneur lyonnais.

Garcia vise le doublé

Le coach des Gones n'hésite pas à se montrer ambitieux. Pour lui, l'objectif de l'OL est clair : réaliser le doublé Coupe - Championnat. « Si on suit ou si on écoute ce que l'on nous dit, surtout à moi, on peut partir en vacances. Tout serait déjà joué et on peut aller se reposer plus tôt si les joueurs sont fatigués. La vérité c'est que l'on peut encore faire le doublé. À nous de passer Monaco en Coupe, à nous de battre Angers et on sera toujours dans la course ou on pourra au moins récupérer une place sur le podium dans un premier temps » a expliqué le technicien. Reste à savoir si la pression mise sur ses joueurs aura un effet bénéfique ou si au contraire cette obsession du résultat risque de brider l'équipe comme le suggère Jocelyn Gourvennec.