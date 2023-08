Barcola, la star du mercato de l’OL prend cher

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Acteur majeur du mercato de l’OL, Bradley Barcola était attendu au tournant lors de la première journée de Ligue 1 à Strasbourg. Mais l’attaquant français de 20 ans n’a pas pesé bien lourd à La Meinau.

Depuis le début du mercato, le nom de Bradley Barcola est sans doute celui qui revient le plus dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire qu’après six mois sensationnels en Ligue 1, l’international espoirs français est déjà dans le viseur des plus grands clubs européens. Leipzig s’est intéressé à Barcola en début de mercato mais en ce mois d’août, ce sont surtout les intérêts de Manchester City et du Paris Saint-Germain qui font trembler les supporters lyonnais.

Barcola au PSG, Lyon va être attaqué https://t.co/x8efjrYvie — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2023

Après avoir perdu Castello Lukeba, vendu au RB Leipzig pour 34 millions d’euros bonus inclus, l’OL ne veut pas entendre parler d’un départ de Bradley Barcola. Mais comme pour le défenseur central français, John Textor ne pourra rien faire en cas d’offre colossale, d’autant que la volonté du joueur semble être de partir. En attendant le dénouement de ce feuilleton, la prestation de Bradley Barcola à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1 était scrutée de près.

Barcola pire note de l'OL contre Strasbourg

L’ailier virevoltant n’est plus considéré comme le petit espoir qui monte mais comme un joueur qui aspire à jouer dans un top club européen. Or, sa prestation en Alsace n’est pas vraiment celle d’un joueur déjà calibrer à briller en Ligue des Champions puisque dans L’Equipe, Bradley Barcola a hérité de la pire note pour un joueur de l’OL : 3/10. « Un coup à droite, un coup à gauche, mais surtout à droite, l'attaquant a tenté d'emmener de la vitesse et de la profondeur. Il l'a réussi par intermittence, en se montrant dangereux sur des initiatives personnelles en première période, mais il a ensuite complètement disparu après la pause, multipliant les pertes de balles » a analysé le quotidien national.

🗨 Notre capitaine @LacazetteAlex a évoqué la progression de @rayan_cherki et Bradley Barcola sur les derniers mois 🔴🔵#RCSAOL — Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2023

L'Equipe est plus critique avec Barcola qu’avec Lacazette ou encore Cherki, mieux notés. Pour le reste de l’équipe, aucun autre joueur de Laurent Blanc n’a 3/10. Les autres Lyonnais les moins bien notés (avec 4/10) sont Alexandre Lacazette, qui a trouvé le poteau en première mi-temps, Corentin Tolisso, trop peu influent dans le jeu des Gones et Rémi Riou, impuissant sur les deux buts du RC Strasbourg. Déjà dans le dur après un mercato mouvementé et une défaite lors de la première journée de Ligue 1, l’OL devra réagir la semaine prochaine contre Montpellier au Groupama Stadium.