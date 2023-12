OL ‍: Lyon trop petit pour Cherki, le craquage sidérant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Aligné en soutien d’Alexandre Lacazette mercredi soir à Marseille (3-0), Rayan Cherki a livré une prestation cataclysmique. Il a pourtant trouvé le soutien assez lunaire du journaliste Nabil Djellit.

Comme face à Lens, Rayan Cherki a bénéficié de la confiance de Pierre Sage et a enchainé une seconde titularisation de suite. Muselé par Veretout, Ounahi et le pressing des trois défenseurs centraux marseillais, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais n’a pas existé. Pire, il s’est arrêté de jouer en pensant qu’une faute allait être sifflée pour lui sur le but de l’ouverture du score de Vitinha. Dans la globalité du match, l’international espoirs français n’a pas existé et logiquement, les critiques s’abattent sur lui ce jeudi. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a matraqué le milieu offensif de l’OL, qui peut heureusement compter sur le soutien de Nabil Djellit.

Dans un tweet assez sidérant, le journaliste de France Football a volé au secours du milieu de terrain lyonnais. « Lyon est tellement nul... Cette équipe ne mérite pas le talent de Cherki qui a besoin de vrais joueurs de ballon autour de lui » a publié Nabil Djellit, un brin provocateur sur son compte X. Ne comptez pas en revanche sur Sofiane Zouaoui pour avoir un peu de complaisance à l’égard de Rayan Cherki. Supporter assumé de l’OL, le chroniqueur de l’After Foot et de Winamax a taclé l’attaquant rhodanien. « Cherki est pas mis dans un bon contexte. Il faudrait remplacer les 11 Marseillais par les U21 du Botswana et là on verrait ses qualités » a-t-il publié, faisant référence aux très bons matchs de Cherki avec l’Equipe de France Espoirs, alors que le natif de Lyon peine à confirmer en Ligue 1.

Cherki, la terrible comparaison avec Harit

Sur la pelouse du Vélodrome mercredi soir, Rayan Cherki a souffert de la comparaison avec le meneur de jeu marseillais Amine Harit. « En 45 minutes de cet OM-OL, il suffit de voir la performance d'Amine Harit vs celle de Rayan Cherki pour comprendre tout ce qui manque au milieu offensif de l'OL » a d’ailleurs soulevé le journaliste Sébastien Denis. Sans grande surprise, Rayan Cherki a hérité de la pire note pour un joueur de cet Olympico dans les colonnes de L’Equipe avec un 2/10 sans pitié. « Alors que son équipe n'était jusque-là pas en danger, il l'a mise en difficulté par une perte de balle sanctionnée par l'ouverture du score (21e). Un autre ballon rendu a failli coûter cher (35e, arrêt de Lopes). Il a souvent râlé sur Nuamah, à qui il a donné un bon ballon (46e), mais a joué trop dilettante et le 3-0 arrive après une autre perte de balle (55e). Jamais dangereux » écrit le quotidien national. Autrement dit, cet Olympico est à oublier pour Rayan Cherki, dans tous les mauvais coups et qui commencent à sérieusement irriter y compris chez les supporters lyonnais qui l’ont si souvent défendus.