OL ‍: Le mercato parfait, Lyon a recruté deux cracks

Bien que les officialisations se fassent encore attendre, les transferts de Lucas Perri et d’Adryelson de Botafogo vers l’OL ne font plus aucun doute. Deux signatures de très haut niveau pour le club de John Textor.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais est déjà lancé. John Textor a pris les choses en mains pour renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage avec les transferts de deux joueurs d’un autre club de la galaxie Eagle Football. Le défenseur Adryelson et le gardien Lucas Perri ont posé le pied en France mardi et devraient être présentés à la presse d’ici la fin de la semaine. Avec les deux Brésiliens, l’OL a débuté son mercato de la meilleure des façons. Et ce n’est pas Nicolas Cougot qui va dire le contraire. Spécialiste des championnats sud-américains, le journaliste du site Lucarne Opposée connait très bien Adryelson et Lucas Perri.

Dans l’After Foot sur RMC, il a présenté les deux nouvelles recrues de l’Olympique Lyonnais et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très élogieux à l’égard des deux recrues des Gones. « Ils ont été deux cadres de la saison de Botafogo, ils étaient parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Jusqu'aux deux-tiers de la saison, on pouvait même les considérer comme le meilleur gardien et le meilleur défenseur du championnat. L'équipe a longtemps tenu grâce à une colonne vertébrale où il y avait Lucas Perri et Adryelson » avoue le journaliste de Lucarne Opposée avant de poursuivre au sujet des deux futures recrues de l’OL.

Adryelson et Lucas Perri, deux renforts de taille pour l'OL

« Lucas Perri est très bon sur sa ligne et dans les face-à-face. Je suis plus réservé sur son jeu au pied. Le jeu court n'est pas sa qualité première mais c'est un excellent gardien. Il est très grand et très bon dans les airs. C'est un bon coup. Adryelson était à côté de Victor Cuesta et le complémentait plutôt pas mal. Il est assez dur sur l'homme, en étant très bon dans les duels. A mi-saison, il gagnait deux-tiers de ses duels en moyenne ». Très élogieux, le spécialiste termine néanmoins son analyse sur un gros bémol : la forme de Lucas Perri et d’Adryelson, qui ont terminé la saison sur un gros échec avec la perte de la première place et plusieurs défaites de suite au mois de décembre. « Leur fraîcheur mentale sera une vraie question. Ils ont terminé sur un énorme échec » rappelle-t-il. Mais à Lyon, il n’y aura pas le temps de gamberger car l’objectif du club est clair : le maintien. Lucas Perri et Adryelson sont recrutés pour y contribuer grandement lors de la seconde partie de saison.