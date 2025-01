OL ‍: Lyon reçoit 20 millions d'euros pour Mikautadze ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Galatasaray ne lâche pas Georges Mikautadze et a revu à la hausse sa proposition à hauteur de 20 millions d’euros pour convaincre l’OL de lâcher son buteur géorgien lors du mercato hivernal.

Malgré le refus de l’Olympique Lyonnais de se séparer de Georges Mikautadze lors du mercato d’hiver, Galatasaray ne lâche pas l’affaire. A la recherche d’un attaquant pour compenser la blessure d’Edin Dzeko et le potentiel départ à venir de Victor Osimhen, le club turc a fait du buteur géorgien de l’OL sa priorité. Et après avoir vu sa première offre à environ 17 millions d’euros être balayée d’un revers de la main par John Textor, le « Gala » est revenu à la charge au cours des dernières heures si l’on se fie aux informations du média spécialisé Milliyet. Galatasaray se rapprocherait doucement d’un prix plus correct aux yeux du board lyonnais puisque la dernière offre turque s’élève à 20 millions d’euros, soit la somme déboursée par l’Olympique Lyonnais pour recruter Georges Mikautadze au FC Metz il y a six mois.

La réponse des Gones à cette nouvelle proposition n’a pas encore fuité mais nul doute qu’il en faudra encore davantage pour convaincre l’actuel 5e de la Ligue 1 de lâcher son attaquant, en grande forme avant la trêve hivernale et qui s’impose de plus en plus comme un titulaire en puissance aux yeux de Pierre Sage. A plus long terme, Mikautadze est de toute façon appelé à prendre la succession d’Alexandre Lacazette, le capitaine de l’OL étant en fin de contrat en juin prochain. Reste maintenant à voir si au vu de la situation financière du club, Lyon sera en mesure de refuser toutes les offres pour Georges Mikautadze, y compris si Galatasaray venait à faire monter encore les enchères dans les jours à venir. Le club turc n’a en tout cas pas l’intention de lâcher l’affaire aussi facilement pour sa piste n°1 du mercato hivernal au poste de numéro neuf.