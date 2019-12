OL : Lyon prépare un gros coup mercato en Russie

Dans : OL.

En ce début de saison, l’Olympique Lyonnais peut compter sur l’efficacité redoutable de Memphis Depay et de Moussa Dembélé. Mais le club rhodanien aimerait sans doute pouvoir s’appuyer sur plus de buteurs…

Et pour cause, le sort de l’OL est bien trop dépendant de l’international espoirs français et du Néerlandais depuis le début de la saison. Une anomalie que Juninho, Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas tenteront de résoudre lors du prochain mercato hivernal, en s’offrant un buteur capable de suppléer Moussa Dembélé, voire même de lui apporter une réelle concurrence. Dans cette optique, les Gones se tournent vers l’Est, à en croire les informations récoltées par Betting Insider.

En effet, le média affirme que l’Olympique Lyonnais est très intéressé par le profil d’un certain Eldor Shomurodov, l’attaquant du club russe de Rostov. Du haut de ses 24 ans, l’attaquant d’1m90 est tout simplement le deuxième attaquant le plus prolifique du championnat de Russie avec déjà 10 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. L’Olympique Lyonnais devra néanmoins se montrer extrêmement convaincant s’il veut déloger Eldor Shomurodov de Rostov puisque ce dernier possède un bail jusqu’en 2024. De plus, son efficacité redoutable en ce début de saison ne devrait pas inciter les dirigeants russes à s’en séparer, à moins de recevoir une offre colossale. Pour un club tel que l’Olympique Lyonnais, cela pourrait bien chiffrer aux alentours des 10 ME même si pour l’heure, l’OL n’a pas encore décidé s’il allait se positionner concrètement cet hiver.