OL ‍: Lyon plutôt que le PSG, Nuamah a fait le bon choix

Par Corentin Facy

Convoité par plusieurs gros clubs européens dont l’Ajax ou encore le PSG cet été, Ernest Nuamah a choisi de signer à l’OL au mercato. Une décision étonnante au vu de la situation actuelle du club rhodanien.

Frustrant tout au long de l’été, le mercato de l’Olympique Lyonnais s’est animé sur la fin avec la signature d’Ernest Nuamah en provenance de Nordsjaelland. Recruté pour 25 millions d’euros, le crack du football ghanéen a surpris tout le monde en choisissant l’OL, malgré les difficultés traversées par le club rhodanien ces dernières années. Un choix d’autant plus étonnant que Nuamah avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière puisqu’il était courtisé de près ou de loin par Tottenham, l’AC Milan ou encore l’Ajax Amsterdam… et le Paris Saint-Germain. Sans doute afin de privilégier un temps de jeu plus conséquent, Nuamah a opté pour l’OL.

Et cette décision a fait l’unanimité au Ghana, où les observateurs ont redouté que leur pépite aille se perdre sur le banc d’un grand club européen. Journaliste ghanéen, Owuraku Ampofo a validé à 100 % le choix d’Ernest Nuamah. « Je pense que c'est sans doute le transfert qui a fait couler le plus d'encre ici car c'est un jeune joueur qui vient d'apparaître sur la scène et qui a fait preuve de beaucoup de talent. Si vous regardez aussi le calibre des clubs qui étaient liés à lui, c'est-à-dire l'Ajax et le PSG, cela a rendu ce mouvement plus intéressant. En fin de compte, la plupart des Ghanéens ont été satisfaits de sa décision d'aller à Lyon parce que c'est une équipe qui a l'habitude de former de jeunes footballeurs et qu'il ne sera pas soumis à autant de pression » indique le journaliste de TV3 Sports, interrogé par Olympique et Lyonnais, avant de conclure.

Le Ghana voit très grand pour Ernest Nuamah

« Les gens le considèrent comme le prochain grand joueur aux côtés de Mohammed Kudus. Il a connu un très bon début de carrière en sélection en marquant le but qui a envoyé le Ghana à la CAN et en enchaînant avec une magnifique ouverture du score contre le Liberia en match amical. Il est considéré comme un garçon au potentiel énorme, car dans sa jeunesse, on l'appelait ‘Nana Messi’ » a fait savoir le journaliste ghanéen, convaincu par le potentiel incroyable d’Ernest Nuamah et pour qui l’attaquant de 19 ans a fait un excellent choix en signant à Lyon. Utilisé à cinq reprises depuis son arrivée sur les bords du Rhône, il a inscrit son premier but en France lors du dernier match avant la trêve internationale sur la pelouse du Groupama Stadium face à Lorient.