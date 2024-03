OL ‍: Pierre Sage fait miroiter un doublé retentissant

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant la venue de Reims samedi en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais devra veiller à rester concentré. La demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes risque de perturber le groupe de Pierre Sage qui a trouvé le moyen de garder tout le monde concerné.

Pour l’Olympique Lyonnais, la trêve serait presque tombée au mauvais moment. Avant de laisser ses internationaux rejoindre leurs sélections respectives, le club rhodanien restait sur une excellente dynamique avec six victoires sur les sept derniers matchs de Ligue 1. Le défi sera de poursuivre sur cette lancée malgré la pause dans le calendrier… et le risque d’avoir la tête ailleurs. Les hommes de Pierre Sage disputeront une demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes mardi, un rendez-vous plus excitant que la venue du Stade de Reims samedi en Ligue 1.

« Si on bat Reims, le maintien sera quasiment fait »

Mais l’entraîneur des Gones a trouvé le moyen de garder tout le monde concerné en faisant du match à venir une sorte de finale pour le maintien dans l’élite. « L’idée est de faire la meilleure performance contre Reims, a annoncé le coach de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. On verra ensuite pour préparer le match suivant. On doit bien préparer Reims pour essayer d’assurer notre maintien et reprendre des points sur eux. Si on les bat, le maintien sera quasiment fait. »

🗨 « Il y a à la fois toujours de l’espoir et du danger »



🎙 A deux jours de la réception de Reims, notre coach Pierre Sage évoque le maintien ! 🔴🔵#OLSDR pic.twitter.com/uIkUb4xTHo — Olympique Lyonnais (@OL) March 28, 2024

« On se doit d’être d'abord compétitif samedi et une fois ce match joué on fera tout pour être compétitif mardi. Entre les deux matchs, il y aura un temps de récupération puis une mise au vert. On se dit que plus on va enchaîner des choses positives, plus la suite aura des chances de nous sourire. La confiance, les habitudes de jeu et l’environnement positif nous accompagneront si on fait une bonne performance contre Reims », a promis Pierre Sage, qui espère aborder la demi-finale avec un maximum de sérénité.