OL : Lyon lance « OL Protège » pour remplir le Groupama Stadum

Dans : OL.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a présenté son plan de bataille pour remplir au plus vite le Groupama Stadium.

La saison 2019-2020 de Ligue 1 doit reprendre au mois d’août et visiblement, elle pourrait bien se dérouler en présence de spectateurs dans les stades. C’est clairement une possibilité puisque des matchs amicaux dès juillet pourraient se tenir en présence de public. Sans surprise, l’Olympique Lyonnais a donc communiqué afin de dévoiler son plan afin de rendre le plus sécuritaire possible le retour progressif des spectateurs au Groupama Stadium.

« En liaison avec la Préfecture du Rhône, l’Olympique Lyonnais va ainsi mettre en place des dispositifs pilotes sur le site du Groupama Stadium tant pour ses collaborateurs que pour le déroulement des prochains matchs avec public. L’Olympique Lyonnais va à la fois s’appuyer sur les compétences de son staff médical, qui a élaboré un protocole sanitaire détaillé très strict, et mettre en place dès le 8 juin un dispositif nommé : « OL PROTEGE », via un projet novateur porté par Loxamed (Loxam/laboratoires Axamed), assurant aux personnes qui se rendront au Groupama Stadium un dispositif sanitaire de tout premier plan. A cet effet, Loxamed propose le déploiement de son Unité Mobile offrant à ceux qui le souhaitent et un accès sécurisé à un diagnostic Covid 19. Basé sur un système de consultation à distance via des médecins urgentistes et grâce à la station « VISIOCHECK », ce dispositif propose un bilan rapide dans le strict respect du secret médical » a indiqué sur son site officiel le club rhodanien, confirmant par ailleurs la reprise de l’entraînement des joueurs de l’équipe masculine et de celles de l’équipe féminine pour le 8 juin prochain.