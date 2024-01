OL ‍: Lyon fait une belle fleur aux journalistes

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur son compte X, l’Olympique Lyonnais a annoncé une mesure dont le but est de « préserver » et « favoriser » le travail des médias.

A l’instar de l’Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain ou d’autres clubs français, l’Olympique Lyonnais offrait jusqu’à présent la possibilité à ses supporters de suivre en direct les conférences de presse avant les matchs de Ligue 1 ou lorsqu’une recrue du mercato est présentée. A partir de maintenant, ce ne sera plus le cas. En effet, l’OL a annoncé sur son compte X que les retransmissions des conférences de presse d'avant-matchs seront maintenant en différé d’une heure et cela afin de favoriser et préserver le travail des médias.

Une ville, un club, ses supporters … Malick a fait son choix 🔴🔵#Fofana2028 pic.twitter.com/AaDVEz70NR — Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2024

Concrètement, les Gones laissent la primeur des informations livrées en conférence de presse aux journalistes présents sur place afin qu’ils puissent les diffuser sur leurs médias, plutôt que tout ne soit divulgué en direct y compris pour ceux qui ne font pas le déplacement dans les clubs. « Après concertation avec l'UJSF, l’Union des journalistes de sport en France, et afin de préserver et de favoriser le travail de l'ensemble des médias, l'Olympique Lyonnais a pris la décision de différer désormais la retransmission de toutes ses conférences de presse d'avant match, initialement diffusées en direct. L’intégralité des contenus sera toujours relayée sur @OLPLAY_Officiel et l’ensemble de ses plateformes mais avec un décalage d’une heure sur l’horaire initial » a ainsi publié l’Olympique Lyonnais sur son compte officiel. Une information qui ravira les journalistes… un peu moins les supporters de l’OL qui paient leur abonnement à OL Play pour ce genre de contenus également.