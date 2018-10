OL : Lyon deuxième derrière le Real Madrid, c'est la bonne nouvelle du jour !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a fait de son centre de formation la base de ses performances sportives sur le long terme, et forcément cela oblige l'OL a maintenir un très haut niveau d'exigence. Alors, il est évident que ce lundi on doit avoir le sourire du côté de Jean-Michel Aulas et des responsables de l'académie lyonnaise. Car selon le classement rendu public par le Centre International d'Etudes Sportives, l'Olympique Lyonnais accède à la deuxième place du classement des meilleurs centres de formation européens juste derrière le Real Madrid et juste devant le FC Barcelone. Il s'agit d'un gain de 4 places pour l'OL, Lyon ayant désormais 35 joueurs formés dans son académie qui évoluent dans des clubs des cinq grands championnats européens.

L'OL est bien entendu le premier club français de ce classement, suivi par le PSG et le Stade Rennais, cinquièmes, puis Bordeaux et Monaco, dixièmes. A noter que l'Olympique de Marseille ne figure pas dans les 50 meilleurs centres de formation en Europe.