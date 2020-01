OL : 100 ME, Tottenham craque complètement pour Moussa Dembélé

Dans : OL.

Moussa Dembélé est désormais courtisé par trois ténors anglais. Après Chelsea et Manchester United, c’est Tottenham qui est entré dans la danse.

Nouveau manager des Spurs, José Mourinho a toujours suivi de près l’attaquant français. Et maintenant que Harry Kane est blessé et donc absent pour plusieurs mois, son retour n’étant espéré qu’en avril, l’entraineur portugais veut un renfort de poids devant. Un joueur jeune, au profil taillé pour la Premier League, mais qui ne sera pas facile à déloger. C’est le cas de Moussa Dembélé, qui a vu l’OL s’opposer à son départ de manière vigoureuse après une première offre de Chelsea à hauteur de 40 ME. Mais selon le Daily Record, Tottenham est parfaitement conscient de devoir monter beaucoup plus haut pour faire changer d’avis Jean-Michel Aulas.

C’est pourquoi Duncan Castles, spécialiste des transferts des deux côtés de la Manche, affirme qu’une grosse offre fera craquer l’OL, qui ne pourra pas se priver d’une vente record. Et pour un record, ce serait effectivement une somme astronomique, puisque la somme de 100 ME est évoquée. Un prix qui semble fou, comme l’est parfois le mercato quand la demande est forte et qu’un club ne craque pas. A ce niveau de proposition, les belles paroles de Jean-Michel Aulas sur le fait de conserver Moussa Dembélé jusqu’à la fin de la saison, pourraient ainsi s’envoler. De quoi provoquer une deuxième partie de mercato complètement folle pour un OL qui cherche déjà à se renforcer sur le plan offensif.