OL : Lyon craque au mercato et offre 10 ME pour un milieu offensif

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais, qui en a terminé avec ses périodes de difficultés financières, réserve-t-il une belle surprise à ses fans pour ce marché des transferts hivernal ?

Oui à en croire la presse turque, qui affirme que le club rhodanien est tombé sous le charme d’un grand espoir au poste de milieu offensif. Il s’agit d’Eljif Elmas, qui évolue à Fenerbahçe et aurait été déjà supervisé à plusieurs reprises par la cellule de recrutement de l’OL selon les médias Fotomac et Takvim. Le club rhodanien serait même allé beaucoup plus loin en effectuant une offre à hauteur de 10 ME pour récupérer le joueur macédonien, déjà international A dans son pays, et arrivé au sein du club d’Istanbul en 2017.

S’il n’a pas encore joué à Fenerbahçe en raison des quotas de joueurs étrangers, Elmas suscite déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United, et c’est pour cette raison que l’OL aurait souhaité prendre tout le monde de vitesse en finalisant rapidement cette arrivée. Les dirigeants lyonnais auraient parfaitement conscience que la valeur du joueur devrait sérieusement augmenter dans les années à venir, mais la formation turque n’a pas donné suite à la proposition de l’OL, qui reste tout de même à prendre avec des pincettes tant Bruno Genesio ne manque pas d’éléments offensifs dans son équipe, y compris chez les jeunes joueurs.