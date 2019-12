OL : Lyon prêt à dépenser 20ME pour Olivier Giroud !

Dans : OL.

Tandis qu'un intérêt de la Juventus pour Olivier Giroud a été évoqué, l'Olympique Lyonnais affûte son offre pour recruter le buteur fétiche de l'équipe de France.

La bataille pour recruter Olivier Giroud va débuter dans quelques jours à l’ouverture du marché des transferts, car la seule certitude dans ce dossier est que le buteur tricolore va quitter Chelsea à six mois de la fin de son contrat. Et à priori l’ancien montpelliérain ne manquera pas de choix au moment de quitter Londres. En Italie, on évoque les pistes de l’Inter et de la Juventus, mais c’est bel et bien l’Olympique Lyonnais qui a cet instant tient la corde. Pour faire venir Olivier Giroud, Jean-Michel Aulas semble prêt à casser la tirelire d’OL Groupe.

L'Inter ne s'alignera pas sur Lyon pour Giroud

Car selon FCInterNews, le club de Ligue 1 a prévu une vraie grosse offre financière afin de convaincre d’abord Chelsea de lâcher Olivier Giroud, puis ce dernier de signer à l’Olympique Lyonnais. Pour un contrat de deux ans et demi, l’OL offrirait un total de 12ME au champion du monde français, à savoir 4ME net jusqu’à la fin de l’actuelle saison, puis 4ME net par saison supplémentaire. A cela, il faudra ajouter un chèque à Chelsea, qui pourrait atteindre 7ME, soit une enveloppe totale supérieure à 20ME puisqu'il faudra ajouter les charges salariales. Le média italien affirme que l’Inter pourrait essayer de s’aligner mais pas sur une durée aussi longue que Lyon. De même, la piste qui mène Olivier Giroud à Lyon ne serait pas sérieuse.