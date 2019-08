OL : Lyon champion de France, Aouar à l'Euro ! Il se lance !

Dans : OL, Ligue 1.

Six points sur six, +9 sur le différence de buts, zéro but encaissé, le début de saison de l'Olympique Lyonnais se déroule comme dans un rêve. Et même si le Championnat ne fait que commencer, cela commence à sérieusement s'enflammer autour de l'OL version Sylvinho-Juninho. Au point même que certains consultants pensent que le club de Jean-Michel Aulas est en mesure de venir contrarier le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ce qui semblait totalement impossible il y a encore deux semaines. Sur RMC, Jonatan MacHardy estime que Lyon ne peut pas réellement cacher ses ambitions compte tenu de ses prestations.

Et le consultant de se lancer. « Lyon est un rouleau compresseur avec un Juninho superstar. Même si ce n’est pas lui l’entraîneur, et si les joueurs ont fait un grand match, tu as l’impression que le retour de Juninho à l’Olympique Lyonnais a transfiguré le club. C’était comme tout s’était remis dans l’ordre, Juninho incarne un projet ambitieux et conquérant et l’OL doit jouer le titre jusqu’au bout (...) Houssem Aouar a encore été magnifique, cela peut être sa saison avec Lyon et il peut même intégrer l’équipe de France pour l’Euro de manière durable », a confié un Jonatan MacHardy véritablement enthousiasmé par ce qu'il a vu vendredi soir au Groupama Stadium.