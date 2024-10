OL ‍: Lyon candidat au titre, Textor n’est pas fou

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor a clairement affiché ses ambitions en début de saison, révélant qu’il voulait que l’OL joue le titre en Ligue 1. Un souhait qui au fil des victoires ne s’avère pas aussi délirant que ça.

Le début de saison a été compliqué à l’Olympique Lyonnais, avec des défaites contre Monaco, Rennes ou encore Marseille. Mais depuis un mois, la dynamique a changé et l’équipe de Pierre Sage a enfin trouvé une bonne carburation. Le technicien français a trouvé son onze type, s’appuyant sur des joueurs en grande forme à l’instar de Tolisso, Cherki ou encore Fofana, et ça marche. L’OL enchaîne les victoires, que ce soit en Europa League ou en Ligue 1, ce qui a permis de remonter au classement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lyon est déjà revenu sur les talons de Lille et Reims et n’accuse plus que quatre points de retard sur l’OM et sept sur le duo de tête formé par Monaco et le PSG. Et si finalement, John Textor n’avait pas exagéré tant que ça au moment d’annoncer ses objectifs de titre ? Dans la capitale des Gaules, on se met à croire que tout est possible comme l’a fait savoir Nicolas Puydebois dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur le site Olympique et Lyonnais.

« A force de gagner… », l’OL se met à rêver

« John Textor parlait de titre, là on est au contact. On est encore un peu loin, mais on est revenu à seulement sept points du premier, ce n’est pas si loin car il n’y a pas si longtemps on était très très loin. Mais là on est au contact à un point du quatrième, à trois ou quatre points de Marseille. On est dans la course et si l’équipe est gourmande, à force de gagner, elle peut arriver encore plus haut et en fin de saison, pourquoi pas. Aux joueurs de rester au contact sans s’enflammer pour autant. Il faut savourer les bons résultats actuels et le travail bien fait » a commenté l’ancien gardien de l’OL, très emballé par la dynamique actuelle des coéquipiers d’Alexandre Lacazette, qui restent sur des victoires face à Toulouse, Nantes et Le Havre. Une superbe forme à confirmer lorsque des adversaires plus coriaces se présenteront, mais le renouveau de l’équipe incite clairement à l’optimisme… voire à l’enflammade.