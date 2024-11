OL ‍: Lyon a une grosse crainte avant le derby

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après deux ans d’absence, le derby le plus chaud de France entre l’OL et l’ASSE est de retour ce dimanche. Mais avec deux nouveaux propriétaires, John Textor d’un côté et Larry Tanenbaum de l’autre.

La rivalité historique entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne n’est plus à présenter. Après deux ans d’absence en raison du passage des Verts en Ligue 2, le derby le plus chaud de France est de retour ce dimanche au Groupama Stadium pour le plus grand bonheur des supporters des deux camps. Mais depuis le dernier derby, qui date de janvier 2022 (victoire lyonnaise 1-0), beaucoup de choses ont changé dans les deux camps. Les propriétaires, en premier lieu. John Textor est devenu le patron de l’OL à la place de Jean-Michel Aulas tandis que Larry Tanenbaum et son fonds d’investissement Kilmer Sports ont pris le contrôle de l’ASSE.

La crainte de Govou avant le derby OL-ASSE

Avec ces changements d’actionnaires et des effectifs qui ont beaucoup bougé, le risque est forcément d’avoir un derby moins électrique, avec des acteurs moins conscients de la valeur de cette affiche. C’est un risque indéniable selon Sidney Govou, qui espère que tout le monde sera au niveau d’un derby ce dimanche soir. « J’ai été l’un de ceux qui n’ont pas vu la descente de Sainté en Ligue 2 comme une bonne chose, parce que justement il manquait le derby. Beaucoup de changements dans les deux clubs ? J’espère que ça ne changera pas, que les joueurs vont prendre conscience de ce que c’est. Ils connaissent moins l’histoire des clubs, mais il y a encore du monde dans le staff et dans l’équipe qui vont leur faire prendre conscience de ce que ça représente. Il y a Coco (Tolisso), Alex (Laurent), Rémy (Vercoutre), Abdel (Redissi), Sylvain (Rousseau), Jérôme (Renaud) … Ils vont le faire » a lancé le consultant dans les colonnes du Progrès.

L'ancien attaquant de l’OL, sera devant sa télé ce soir et espère assister à un choc électrique, malgré les nombreux changements opérés dans les deux clubs depuis deux ans. Une chose est certaine, les joueurs n’auront pas l’excuse de ne pas être au courant de l’importance du match, au vu de l’ambiance mise par les supporters des deux équipes lors des entraînements de veille de match, aussi bien à Lyon qu’à Saint-Etienne.