OL-ASSE, le grand derby c'est fini pour Jacques Vendroux

Par Guillaume Conte

L'OL et l'ASSE s'affronteront de nouveau ce dimanche, et c'est un derby très attendu par les supporters. Journaliste fan des Verts et adorateur de la légende du derby, Jacques Vendroux confie son spleen.

Après deux ans d’abstinence, le derby le plus chaud de la Ligue 1 est de retour. L’OL et l’ASSE vont s’affronter ce dimanche pour la suprématie régionale, même si cela fait quelques années que les deux clubs ne sont plus dans la même cour. Les Verts viennent de remonter et luttent pour le maintien, tandis que Lyon rêve de retrouver la lutte pour le podium et pourquoi pas la Ligue des Champions en fin de saison. Cela se voit au classement après trois mois de compétition, mais l’engouement reste identique chez les supporters, qui vont mettre le feu aux entrainements avant le gros match, et au stade de Lyon pour les Lyonnais tout du moins.

Où sont les stars de l'ASSE et de l'OL ?

Néanmoins, chez Jacques Vendroux, la flamme n’est plus la même. Le journaliste qui s’est lancé avec les Verts des années 1970, a toujours le coeur stéphanois. Mais surement en raison de la nostalgie des grandes années, il avoue être beaucoup moins passionné par ce retour du derby. « C’est un derby qui est un peu dévalué. Tu n’as plus Aulas, tu n’as plus Rocher… T’as plus Lacombe et Larqué… Il n’y a plus de grosses personnalité. A la limite, Textor, il ne sait pas ce qu’est Saint-Etienne, et le nouveau propriétaire de Saint-Etienne, il ne sait pas ce que représente ce derby. Ce n’est pas la passion d’avant », a livré le journaliste désormais sur Europe1, pour qui c’était clairement mieux avant quand les deux clubs étaient dirigés par des fortes personnalités locales, et non plus des groupes financiers de l’autre côté de l’Atlantique.

Un manque qu’il ressent cruellement et qu’il constate aussi au niveau des effectif. Malgré la présence de quelques joueurs du crû dans chacun des camps, les personnalités ne sont plus aussi marquées désormais. « D’abord, tu n’a plus de grandes personnalités, d’un côté comme de l’autre. Mais attention, à cette époque, il y avait des joueurs exceptionnels des deux côtés. Des grosses personnalités. Aujourd’hui, il n’y en a pas. Il n’y a pas un mec qui ressort, ni à Lyon, ni à Saint-Etienne. J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de charisme des deux côtés. Pour avoir de bonnes équipes, il faut avoir des personnalités à l’intérieur. Pour l’instant, il n’y en a pas, ni à Saint-Etienne, ni à Lyon. Cela ne se résume pas uniquement à ces deux clubs. Il y a de moins en moins de personnalités dans le foot », a livré Jacques Vendroux. Pour l’ancienne voix du multiplex de France Inter, le feu se perd même si les supporters se donnent toujours à fond.