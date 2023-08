OL ‍: Lukeba a ouvert la porte, Blanc craint le pire

Dans : OL.

Alors qu’il souhaitait conserver ses meilleurs jeunes, Laurent Blanc n’a rien pu faire pour empêcher le départ de Castello Lukeba au RB Leipzig. Désormais, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais craint de voir Bradley Barcola imiter le défenseur central.

John Textor a fini par craquer. Contrairement à l’ancien président Jean-Michel Aulas, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais espérait garder tous ses meilleurs jeunes. C’était du moins le message répété ces dernières semaines. Puis Castello Lukeba a lui-même réclamé un bon de sortie à l’Américain, qui l’a autorisé à rejoindre le RB Leipzig. Un coup dur pour l’entraîneur Laurent Blanc qui pensait pouvoir compter sur le défenseur central cette saison.

Blanc fataliste sur le mercato

« On n’avait pas prévu ce départ de Castello, sportivement, mais il est acquis, à nous de nous adapter, a commenté le Cévenol en conférence de presse. Il peut se passer encore des choses, on peut aussi récupérer des joueurs, mais on ne peut pas faire ce qu’on veut avec la décision de la DNCG. On peut être attaqué, mais on le sait depuis l’année dernière. Il faut savoir la position que l’on doit, et que l’on peut tenir. Il y a parfois des différences. » Loin d’être serein, Laurent Blanc s’attend maintenant à voir Bradley Barcola imiter Castello Lukeba.

« J’ai vu (dans les médias, ndlr) que Barcola allait demander à partir. En ce qui me concerne, il n’a pas demandé à partir. Peut-être qu’il va nous le demander la semaine prochaine maintenant, a envisagé le coach rhodanien. On ne savait pas que la DNCG allait prendre cette décision qui nous tient au-dessus de l’eau, mais avec peu de chances de faire ce qu’on avait prévu de faire, donc c’est difficile. » Inquiet à l’idée de perdre d’autres joueurs importants, Laurent Blanc refuse de se prononcer sur les objectifs de l’Olympique Lyonnais avant la fin du mercato.