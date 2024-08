OL ‍: Lucas Perri règle le cas Lopes ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire lors des matchs amicaux, Lucas Perri a mis tout le monde d’accord et s’impose plus que jamais comme un numéro un pour la saison à venir. De quoi régler le cas Anthony Lopes… ou presque.

Recruté l’été dernier en provenance de Botafogo, Lucas Perri a passé une demi-saison sur le banc dans l’ombre d’Anthony Lopes à l’Olympique Lyonnais. Un processus plutôt logique pour l’international brésilien, qui s’est doucement acclimaté à un nouveau pays et à un nouveau continent. Mais dès le départ, les choses étaient claires avec Lucas Perri, à qui il avait été promis un statut de titulaire dès la saison prochaine. Pierre Sage s’y tient, et cela est d’autant plus facile que Lucas Perri semble répondre aux attentes. Que ce soit la saison dernière en Coupe de France ou lors des matchs amicaux de pré-saison, le gardien de 26 ans dégage une assurance qui plait à l’OL.

Une tendance confirmée par l’insider Olivier Salmon, qui explique sur X que Lucas Perri sera bien le gardien n°1 de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine et que ses grosses performances en match amicaux et notamment mercredi contre le Torino ont rassuré les dirigeants lyonnais. Ses arrêts réflexes, son jeu au pied et ses relances à la main sont autant d’atouts qui comblent Pierre Sage, lequel a entériné le choix de faire de Lucas Perri son gardien titulaire en 2024-2025. Un coup dur pour Anthony Lopes, en fin de contrat dans un an et qui souhaitait rester à l’OL pour convaincre son entraîneur de le préférer à Lucas Perri.

Lucas Perri n°1, Pierre Sage n'a plus aucun doute

Il faudra désormais surveiller si le gardien portugais acceptera de partir, maintenant que la situation est très claire, ou s’il prendra la décision de rester dans son club formateur pour honorer son contrat jusqu’au bout. En interne, les dirigeants rhodaniens font leur maximum pour trouver une porte de sortie à Anthony Lopes car pour David Friio et John Textor, il n’est pas vraiment envisageable de conserver un gardien n°2 avec ce statut et ce niveau de rémunération. Reste que dans ce dossier, Anthony Lopes a les cartes en mains et s’il décide de rester à l’OL une ultime saison, personne ne pourra l’obliger à faire ses valises. Et dans ce cas, le Portugais tentera de renverser la hiérarchie établie par Lucas Perri.