OL : Lucas Paqueta et Lyon, le divorce est total

Courtisé par Newcastle mais pas seulement, Lucas Paqueta devrait bel et bien quitter l’OL lors du mercato estival.

Deux ans après son arrivée à l’Olympique Lyonnais en provenance de l’AC Milan pour 20 millions d’euros, Lucas Paqueta devrait quitter la France cet été lors du mercato. Selon les informations de Goal, le départ de l’international brésilien ne fait plus aucun doute. Auteur d’une première partie de saison extraordinaire, Lucas Paqueta a baissé le pied après la trêve hivernale mais termine le championnat avec un bilan honorable de 9 buts et 6 passes décisives. Très déçu par la non-qualification de l’OL en Ligue des Champions, le milieu offensif du Brésil a fait savoir à ses représentants qu’il verrait d’un bon œil de changer d’air, bien qu’il n’ait aucunement l’intention d’aller au clash pour quitter Lyon. Il n’y aura de toute façon pas besoin d’en arriver là dans la mesure où Jean-Michel Aulas est favorable au départ de Lucas Paqueta.

Paqueta veut partir, l'OL ne le retiendra pas

C’est ainsi que selon la version brésilienne de Goal, les agents de Lucas Paqueta vont voyager en Europe dans les jours à venir dans le but d’entendre des propositions de différents clubs. Les représentants du milieu offensif lyonnais vont également s’entretenir avec la direction de l’OL, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot en tête. Objectif de ce rendez-vous : définir le prix auquel Lyon acceptera de lâcher Lucas Paqueta. La somme de 50 millions d’euros a parfois été évoquée mais il semblerait que l’Olympique Lyonnais sera très gourmand dans ce dossier et pourrait réclamer un prix encore plus important pour le départ du joueur brésilien de 24 ans.

Newcastle intéressé par Paqueta, qui d'autre ?

Joueur, agents, club, tout le monde semble donc favorable à un départ de Lucas Paqueta cet été. Reste maintenant à voir quel club aura les faveurs du joueur et qui sera en mesure de satisfaire les exigences de l’Olympique Lyonnais. Newcastle a manifesté son intérêt, six mois après avoir misé sur Bruno Guimaraes avec réussite au vu de la seconde partie de saison excellente du Brésilien en Premier League. Mais à l’instar des Gones, les Magpies ne disputeront pas la Ligue des Champions ni même l’Europa League la saison prochaine, un élément déterminant pour Lucas Paqueta. Le nom du milieu offensif de Lyon a également été cité en Premier League. Arsenal était intéressé mais à l'instar de l'OL et de Newcastle, les Gunners ne seront pas en Ligue des Champions la saison prochaine. De toute évidence, l’un des feuilleton de l’été ne fait que démarrer et logiquement, il impactera de manière très forte le mercato de l’OL.