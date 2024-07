OL ‍: Lindstrom lui échappe, Lyon a espéré pour rien

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, l’OL avait repris espoir dans le dossier Jesper Lindstrom. Mais à moins d’un nouveau rebondissement, l’international danois de Naples va bel et bien s’engager en faveur d’Everton.

En quête d’un milieu offensif pour compenser le probable départ de Rayan Cherki vers le Borussia Dortmund, l’Olympique Lyonnais surveille depuis plusieurs semaines la situation de Jesper Lindstrom. En manque de temps de jeu à Naples, l’international danois n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte pour la saison à venir. Le joueur de 24 ans souhaite se relancer loin du Stadio Diego Maradona, mais il était plutôt réticent à l’idée de rejoindre Everton, le club le plus insistant pour le recruter au cours des derniers jours. Un accord a rapidement été trouvé entre les Toffees et Naples pour un transfert estimé à 25 millions d’euros, mais Jesper Lindstrom a pris le temps avant de prendre sa décision.

Lindstrom va finalement rejoindre Everton

Son éventuel refus aurait sans doute relancé l’intérêt de l’OL, mais il n’en sera rien. En effet, Fabrizio Romano indique sur son compte X qu’un accord total a été trouvé entre les différentes parties et que Jesper Lindstrom va donc rejoindre la Premier League cet été. « Everton a conclu un accord total pour signer Jesper Lindstrom. Prêt de 3 millions d’euros, option d’achat obligatoire de 22 millions d’euros. Derniers détails en cours, here wo go » a publié le célèbre journaliste, qui se trompe rarement lorsqu’il affirme de la sorte qu’un transfert est bouclé.

L’OL va donc devoir passer à autre chose, même si John Textor et David Friio n’ont pas donné la sensation de donner le tout pour le tout afin de rafler la mise. Il faut dire que l’Olympique Lyonnais n’est pas dans la situation la plus confortable du monde, avec un Rayan Cherki en instance de transfert mais qui n’a toujours pas fait ses valises pour rejoindre le Borussia Dortmund. L’accord est pourtant trouvé entre le joueur et le club de Bundesliga, mais les négociations sont en stand-by entre le BVB et l’OL, qui ne sont pas d’accord sur toutes les clauses et autres pourcentages à inclure. Des détails qui font traîner les choses et qui pourraient même faire capoter l’opération, comme l’expliquait Sky Sports en début de semaine (lire par ailleurs).