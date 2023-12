OL ‍: Les troublants propos de Pierre Sage sur son avenir

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage fait l'unanimité auprès des supporters et des joueurs de l'Olympique Lyonnais, mais visiblement l'entraîneur ne veut surtout pas faire croire que le poste lui est promis pour toute la saison.

Nul ne peut le nier, une certaine sérénité s'est installée à l'OL depuis que John Textor a décidé de sacrifier Fabio Grosso et de confier les clés de son équipe à Pierre Sage. Ce dernier a ramené Lyon à la seizième place du classement grâce à deux victoires consécutives (TFC et Monaco), alors même que des rumeurs font de Bruno Genesio et Jorge Sampaoli les deux favoris pour prendre définitivement la place. Pierre Sage n'ayant pas le diplôme, l'Olympique Lyonnais va devoir enchaîner les couteuses amendes, mais ils sont nombreux à souhaiter que Textor mise durablement sur Sage et ne change pas une équipe qui gagne. A deux jours de la réception de Nantes, qui peut propulser l'OL un peu plus haut au classement, l'entraîneur lyonnais a cependant reconnu que son statut était tout de même encore un peu précaire.

Pierre Sage et l'OL, il sait ce qui l'attend

🎙️ Notre coach revient sur l'état d'esprit du groupe après deux victoires de suite ⤵️#OLFCN pic.twitter.com/U31jIvnmKy — Olympique Lyonnais (@OL) December 18, 2023

Pierre Sage l'a fait remarquer, il est considéré comme l'entraîneur intérimaire de l'Olympique Lyonnais et chaque mot a une définition et que cela est relativement clair le concernant. « Le mot intérimaire fait sens. Quand j'étais jeune, j'ai participé à des missions d'intérim pour gagner quatre sous et avoir de l'argent de poche, c'est ça l'intérim. Ce n'est donc pas de la langue de bois, c'est simplement être pragmatique par rapport aux événements. Si on veut que cela se prolonge, il faut être performant. Pour ça, il faut regarder ce que l’équipe et les résultats renvoient. Ce sont les seules choses sur lesquelles je peux avoir un impact, le reste, je ne le maîtrise pas. Je serai très content de ce qui se passera pour moi, à partir du moment où ce sera dans ce club-là », a précisé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient que si son équipe enchaîne une troisième victoire consécutive, alors John Textor n'aura probablement pas le souhait de provoquer un changement sur le banc.