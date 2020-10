OL : Benlamri débarque à Lyon pour zéro euro !

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central afin de compenser un éventuel départ de Joachim Andersen au mercato, l’Olympique Lyonnais va accueillir Djamel Eddine Benlamri.

Le départ de l’international danois, courtisé par le Torino, est encore loin d’être bouclé. Mais devant l’incertitude enveloppant l’avenir de Joachim Andersen et alors que Marcelo est sorti sur blessure contre l’OM dimanche soir (1-1), l’Olympique Lyonnais a pris la décision d’accélérer sur le dossier Djamel Benlamri. A tel point que selon les informations de Smaïl Bouabdellah, un accord est désormais imminent entre le champion d’Afrique avec l’Algérie et l’Olympique Lyonnais. Sous contrat avec le club saoudien de Shabab jusqu’en juin 2021, le natif d’Alger va se libérer de ce contrat et signer libre dans la capitale des Gaules.

« Djamel Benlamri, défenseur central algérien arrive cette nuit à Lyon. Il devrait s'engager libre à Lyon. Champion d'Afrique avec l’Algérie en 2019. Accord tout proche. Encore quelques détails à régler » a fait savoir le journaliste de Téléfoot via son compte Twitter. Un renfort à moindre coût pour l’Olympique Lyonnais, qui étoffe ainsi son effectif dans le secteur défensif. Reste maintenant à voir si Djamel Benlamri est susceptible de gratter une place de titulaire au côté de Jason Denayer, aux dépends de Marcelo et de Joachim Andersen. Concernant le Danois, nul doute que l’OL fera son maximum afin de lui trouver une porte de sortie dans cette ultime journée du mercato. Sa cote reste importante en Italie mais son prix demeure un frein pour de nombreuses formations intéressées… Plus que jamais, la dernière journée du mercato s’annonce palpitante et pleine de rebondissements à l’Olympique Lyonnais.