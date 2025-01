OL ‍: Les supporters remercient Sage et taclent Textor

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Comme attendu, l’avant-match de la dernière journée d’Europa League entre l’Olympique Lyonnais et Ludogorets a été tendu en tribunes. Il faut dire que le départ inattendu de Pierre Sage en début de semaine n’a toujours pas été digéré par les supporters des Gones… Et cela s’est vite ressenti dans les travées du Groupama Stadium. Déjà parce que le nom de l’entraîneur lyonnais, qui avait redressé l’OL d’une manière spectaculaire depuis un an, a été scandé à plusieurs reprises par les spectateurs présents dans les tribunes.

Les supporters lyonnais ont un message pour leur ancien coach 💥#OLPFC | #UEL pic.twitter.com/zQClhmctO0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 30, 2025

Puis ce sont les Bad Gones qui ont ensuite délivré un message de soutien à Sage avec une banderole taclant au passage John Textor : « Textor, ton management nous laisse sans voix. Pierre Sage, nous te donnons notre respect éternel ».

Banderole du Virage nord pour Pierre Sage et contre John Textor pic.twitter.com/bhNlq8ZG7A — Max (@MaxOL69) January 30, 2025

Un hommage vibrant pour l’ancien entraîneur lyonnais, qui appréciera. Contrairement au président Textor, qui sait que Paulo Fonseca, présent dans les tribunes du Groupama Stadium ce jeudi soir, va arriver dans un climat difficile.