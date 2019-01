OL : Le staff des Bleus adore ce Lyonnais au potentiel énorme

Dans : OL, Equipe de France, Ligue 1.

Moins bien ces dernières semaines, Houssem Aouar n’en reste pas moins un élément très prometteur à l’Olympique Lyonnais.

Courtisé sur le marché des transferts, le joueur de 20 ans est également attentivement suivi… par le staff de l’Equipe de France. En effet, Guy Stépan a confirmé sur l’antenne de TF1 que les performances du Lyonnais étaient observées et décortiquées par Didier Deschamps et ses adjoints. Ne comptez cependant pas trop sur l’entraîneur adjoint des Bleus pour livrer quelques indices en vue de la prochaine liste, qui ne sera dévoilée que mi-mars.

« C'est un très bon jeune joueur qui joue avec les Espoirs. Il est très subtil, technique, a une très bonne vision du jeu, est très à l’aise avec le ballon et est, en plus, efficace. Il a un gros potentiel. La prochaine liste c’est mi-mars. C’est presque deux mois, vous vous rendez compte du nombre de matchs qu’il va y avoir… » a confié Guy Stéphan. Désormais, les cartes sont entre les mains d’Aouar, qui doit retrouver son meilleur niveau et gagner en régularité pour imiter son compère de l’OL Tanguy Ndombélé et rejoindre les champions du monde.