OL : Le pire Lyon de la saison était à Marseille

Face à l'OM dimanche soir, Lyon a affiché sa plus faible performance de la saison en terme d'expected goal.

Après un début de match convaincant, les Lyonnais se sont petit à petit laissé endormir par l'OM lors de l'Olympico dimanche soir. Au terme d'une rencontre décevante dans l'ensemble, les deux équipes ont fini par partager les points (1-1). Un résultat nul qui n'arrange pas les hommes de Rudi Garcia, désormais troisièmes à trois longueurs du LOSC et une du PSG. Bien que l'arbitrage ait fait beaucoup parler, la prestation de Memphis et de ses coéquipiers n'a pas été à la hauteur de l'évènement. Dans une époque où les statistiques font part entière du monde du football, les expected goals sont désormais scrutés à la fin de chaque rencontre. Cette donnée permet de mesurer la qualité des tirs tentés en fonction de plusieurs variables comme l'angle du tir, la distance par rapport aux buts...

Et à ce petit jeu, les Gones ont été très décevants au Vélodrome. Face à l'OM, l'OL a comptabilisé 0,6 expected goal, son total le plus faible de la saison. En tête du classement des « xG » fin décembre, l'Olympique Lyonnais a vu le PSG passer devant, preuve d'un manque d'efficacité offensive lors des derniers matchs. Ces statistiques démontrent que depuis quelques semaines, le trio formé par Memphis Depay, Tino Kadewere et Karl-Toko Ekambi est en perte de vitesse, après avoir fait le bonheur de l'OL depuis le début de la saison. Malgré tout, Rudi Garcia continue d'offrir une confiance aveugle en ses attaquants, et ce au profit de joueurs comme Rayan Cherki ou Islam Slimani. Un choix qui commence à faire parler du côté de Lyon. Une chose est sûre, si l'OL veut lutter jusqu'au bout pour le titre, cela passera par un retour de l'efficacité qui faisait sa force jusqu'à présent.