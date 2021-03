OL : Cherki et Slimani boycottés par Garcia, il pète un cable

Dans : OL.

Pour Nabil Djellit, Rudi Garcia devrait accorder plus de temps de jeu à Islam Slimani et Rayan Cherki.

Les rencontres opposant Marseille et Lyon sont souvent spectaculaires. Au vue de la rivalité qui est née au cours des dernières années entre les deux clubs, on s'attendait également à un spectacle de qualité ce dimanche soir. Malheureusement, au terme d'un match décevant, ce sont les faits de jeu et les décisions du corps arbitral qui font débat. Mais au-delà des éventuelles erreurs d'arbitrage, les choix de Rudi Garcia sont également remis en cause par certains spécialistes. C'est notamment le cas de Nabil Djellit, journaliste pour l'Equipe, qui s'interroge sur le manque de temps de jeu accordé à Cherki et Slimani.

« Quand on voit ce qu'apporte Cherki et Slimani, je ne comprends pas pourquoi Rudi Garcia ne les fait pas plus jouer. Cela fait plusieurs semaines que son équipe s'essouffle... #OMOL » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Considéré comme un grand espoir issu du centre de formation, Rayan Cherki est entré peu après l'heure de jeu à la place de Karl-Toko Ekambi. Cette saison, il n'a été titulaire qu'à trois reprises, un choix souvent critiqué par les supporters lyonnais qui croient beaucoup au potentiel du joueur de 17 ans. Islam Slimani lui, a du se contenter de quelques miettes puisqu'il a remplacé Tino Kadewere à la 87e minute. Compliqué de se faire remarquer dans de telles conditions. Depuis son arrivée en provenance de Leicester, l'Algérien n'a pas débuté la moindre partie, entrant en jeu à huit reprises. S'il avait conscience de venir en tant que joker d'un trio bien installé, l'ancien buteur de l'AS Monaco s'attendait néanmoins à plus de confiance de la part de son entraîneur.