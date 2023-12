OL ‍: Le piège du mercato, Textor va tout gâcher

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bien avant la bonne série de l’Olympique Lyonnais, John Textor avait promis de renforcer l’effectif cet hiver. Le propriétaire du club rhodanien tiendra à respecter ses engagements, au risque de perturber un groupe totalement relancé.

A force de voir l’Olympique Lyonnais s’enfoncer au classement, Sidney Govou n’a pas caché son inquiétude pendant la première partie de saison. L’ancien Gone ne pouvait que constater la chute de son club de coeur qui fonçait tout droit vers la Ligue 2. Mais ça, c’était avant la bonne série des hommes de Pierre Sage, vainqueurs face à Toulouse (3-0), Monaco (0-1) et Nantes (1-0).

« Je l’avoue, je n’avais pas vu venir ces trois victoires, a reconnu le chroniqueur du Progrès. Tout est loin d’être parfait, mais la formule "l’essentiel, c’est les trois points" colle bien à la situation de l’OL. L’urgence a été décrétée dès l’arrivée de Pierre Sage, et elle se traduit sur le terrain. Ce que j’aime, c’est la solidarité des onze joueurs défendant dans les trente mètres. On ne voyait pas cela avant, même si ça peut être au détriment des remontées de balle rapides. »

Football. L’œil de Sidney : « Je crois peu au bon mercato d’hiver » https://t.co/q7bf4R8kjc — Le Progrès OL (@LeProgresOL) December 22, 2023

En partie rassuré, Sidney Govou reste néanmoins prudent sur la situation de l’actuel 15e de Ligue 1. « Rien ne sera acté pour le maintien je pense, jusqu’à au moins dix matches de la fin, a-t-il calmé. Il faudra redémarrer de la même manière, mais il y a les vacances, la reprise avec une demi-préparation physique, un premier tour de Coupe et la CAN, qui va nous priver d’un joueur, Nuamah qui apporte offensivement, même s’il est critiqué. »

Viendra aussi le problème du mercato. Durant la crise sportive, John Textor avait promis de renforcer l’effectif. Et l’on imagine que le propriétaire tiendra à respecter ses engagements malgré la bonne forme de son équipe. Un danger à éviter d’après Sidney Govou. « J’espère vraiment que Pierre Sage sera maintenu, et concernant le mercato, changer pour changer n’est pas utile sauf si c’est pour bonifier l’effectif avec des joueurs meilleurs », a conseillé l’observateur lyonnais.

Govou inquiet pour Lopes

« En fait, on s’y oblige alors que je crois peu au bon mercato d’hiver. On peut repartir avec ce groupe, car il s’est passé quelque chose dans la difficulté. Même les remplaçants qui entrent sont bons, a commenté le spécialiste. Mais le propriétaire peut être piégé par ses annonces. S’il est un poste où recruter créerait une situation malsaine selon moi, c’est celui de gardien. Le style d’Antho (Lopes) fait qu’on parle, qu’on compare, mais il est décisif dans les moments importants, il ne faut pas l’oublier. » On parle effectivement d’une possible signature du portier de Botafogo Lucas Perri.