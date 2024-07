OL ‍: Le nouveau Paqueta signe trois ans à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le gros coup de l’OL sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel se confirme puisque l’attaquant Alejandro Gomes (16 ans) s’est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du club rhodanien.

Comme indiqué par L’Equipe il y a quelques jours, Alejandro Gomes a rejoint l’Olympique Lyonnais. International anglais des U16, l’attaquant avait des offres de Manchester City, de Chelsea et de plusieurs clubs italiens mais c’est bel et bien l’OL qui a raflé la mise avec un contrat de trois ans. Directeur de la cellule de recrutement des Gones, Matthieu Louis-Jean a effectué un gros travail dans ce dossier pour permettre à Lyon de récupérer un jeune buteur jugé comme l’un des plus prometteurs de sa génération en Angleterre.

Alejandro Gomes a signé trois ans à l'OL

Alejandro Gomes a d’ailleurs été aperçu ce jeudi dans la capitale des Gaules, en tenue d’entraînement de l’OL, en compagnie d’un supporter. La ressemblance physique avec un ancien de la maison n’a d’ailleurs pas échappé à de nombreux internautes, qui ont immédiatement fait le lien entre Alejandro Gomes et Lucas Paqueta tant la ressemblance est évidente. Espérons pour l’OL et ses supporters que le jeune buteur anglais sera aussi agréable à voir jouer sur le terrain.