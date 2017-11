OL : Le coup du derby chaud bouillant, on ne le fait pas à Rafael

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Agé de 27 ans, et présent à l'Olympique Lyonnais depuis deux ans, Rafael n'a pas encore eu l'occasion de jouer un derby dans le Chaudron. Le joueur brésilien ne connaît donc pas l'ambiance surchauffée du stade Geoffroy-Guichard et l'accueil toujours bouillant réservé par les supporters de l'AS Saint-Etienne aux joueurs et aux fans de l'OL.

A quelques jours de ce rendez-vous très attendu, Rafael a quand même fait remarquer que si ASSE-OL était un match important, il avait déjà connu des derbies tout aussi passionnés dans sa carrière. « Je ne suis jamais allé à Saint-Etienne. Les supporters me parlent beaucoup de ce match. C’est bien qu’ils soient là avec nous dimanche soir. Mais les derbies sont aussi très chauds au Brésil. Et j’ai aussi joué le derby le plus chaud d’Angleterre entre Manchester United et Liverpool », a fait remarquer l'ancien défenseur mancunien, pas plus impressionné que cela par ce match qui sent la poudre.