OL ‍: Le choix de Fofana provoque un ouf de soulagement

Révélation de cette première partie de saison avec 7 buts et 3 passes décisives, Malick Fofana souhaite rester à l’OL lors du mercato hivernal. Un énorme ouf de soulagement pour les supporters du club rhodanien.

Epinglé par la DNCG, l’Olympique Lyonnais va devoir vendre afin de se conformer aux exigences du gendarme financier du football français et ainsi éviter une relégation en Ligue 2 à la fin de la saison. Logiquement, les regards se tournent vers les joueurs à forte valeur marchande à quelques jours du mercato hivernal. Malick Fofana et Rayan Cherki sont parfois cités sur le départ mais en ce qui concerne l’international belge, il n’est pas question de bouger au mois de janvier. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien attaquant de La Gantoise a d’ores et déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il voulait rester à l’OL. Satisfait de sa progression et de son temps de jeu, le crack belge de 19 ans n’entend pas changer de club en cours de saison. Un énorme soulagement pour les supporters lyonnais.

Malick Fofana veut rester à l'OL

En effet, ces derniers ne masquaient pas leur inquiétude ces dernières semaines quant à la perspective de perdre un joueur aussi fort et prometteur dès le mois de janvier en raison des contraintes de la DNCG. Cette information a logiquement redonné du baume au coeur aux fans de l’OL. « Les indésirables + peut être Cherki permettrons à Malick de rester. Une potentielle bonne nouvelle dans un mercato qui va être agité », « Comment ne pas être heureux », « Coeur sur toi Malick », Futur grand joueur. Déjà une excellente mentalité. Le petit prince de l'OL ! », « C’est pas la mentalité Bradley barcola ça » ou encore « Interdit de le vendre c’est une vraie pépite ! » peut-on lire sur les comptes communautaires de l’Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. Indéniablement, cette nouvelle ravit le plus grand nombre à l’Olympique Lyonnais, où l’on envisage l’avenir plus sereinement sur le plan sportif avec un tel joueur dans ses rangs.