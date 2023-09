OL ‍: Laurent Blanc viré, Thiago Motta et Will Still dans le viseur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le départ de Laurent Blanc ne fait plus aucun doute du côté de l’OL, qui cherche activement un successeur à son entraîneur. Les noms de Will Still et de Thiago Motta sont sur la table, après le refus de Marcelo Gallardo.

La défaite cinglante de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Groupama Stadium pourrait bien sonner la fin de l’histoire entre Laurent Blanc et le club rhodanien. Déjà menacé avant la rencontre, l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France se retrouve désormais dans une situation intenable. Avec un point en quatre matchs, Laurent Blanc a épuisé une grande partie de son crédit auprès de John Textor et de Santiago Cucci. La communication de l’entraîneur de l’OL ne plaide pas non plus en sa faveur et a agacé le propriétaire américain au cours des dernières semaines.

A en croire les informations de L’Equipe, dans les hautes sphères du club lyonnais, l’avenir de Laurent Blanc est acté. Le champion du monde 1998 va prendre la porte. En revanche, l’OL ne se séparera pas de son entraîneur avant de lui avoir trouvé un successeur afin de ne pas devoir gérer une situation de transition qui ajouterait encore du flou à la situation actuelle. Au sein de Eagle Football, un nom faisait l’unanimité et faisait office de « rêve », celui de Marcelo Gallardo. Libre et courtisé par l’OM cet été, l’ex-entraîneur de River Plate a refusé les avances de l’Olympique Lyonnais, « pas particulièrement attiré par le projet » des Gones.

Gallardo a refusé l'OL, qui cible Will Still et Thiago Motta

Malgré ce refus, John Textor continue d’avancer et plusieurs pistes sont creusées. L’Américain aura l’embarras du choix car malgré la situation très floue de l’OL, le club rhodanien garde une très belle cote pour les entraîneurs, aussi bien ceux qui souhaitent rebondir que ceux plus jeunes ayant l’intention de franchir un cap dans leur carrière. C’est vers ce style de profil que Lyon risque de se tourner et deux noms ressortent du chapeau : Thiago Motta, en poste à Bologne en Italie et Will Still, qui effectue un superbe travail au Stade de Reims depuis la saison dernière. Ces deux hommes ont de nombreux partisans en interne à l’Olympique Lyonnais « mais les possibilités sont nombreuses » et rien ne dit que l’un des deux sera l’élu final. Quoi qu’il en soit, il apparait maintenant comme hautement improbable de voir Laurent Blanc sur le banc de l’OL pour la cinquième journée face au Havre dans deux semaines.