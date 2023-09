OL ‍: Laurent Blanc viré, le vestiaire lyonnais réagit

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison catastrophique de l'OL, Laurent Blanc a été viré de son poste d'entraîneur. Le Président quitte le Rhône avec un constat d'échec mais certains cadres de la défense ont eu des mots gentils à son égard.

Lâché par John Textor et certains supporters, Laurent Blanc n'a pas totalement perdu son vestiaire. Au vu des faibles résultats de l'OL et surtout de l'état d'esprit défaillant des Gones en début de saison, on aurait pu en douter. Une impression confirmée quelque peu par le silence des joueurs lyonnais après son éviction lundi après-midi. Finalement, quelques heures plus tard, les premières réactions ont été visibles sur les réseaux sociaux. Deux cadres expérimentés de la défense, Dejan Lovren et Clinton Mata, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Ils ont tenu à exprimer leur admiration pour leur désormais ex-entraîneur à l'OL.

Blanc, raison des venues de Mata et Lovren à l'OL

Au-delà du respect, ce qui transparaît de leurs messages c'est la confiance qu'ils ont accordé à Blanc pour venir à Lyon. « Par ce message, j'aimerais remercier Laurent Blanc qui a tout fait pour m'attirer à l'OL. Merci à lui pour ses conseils et les moments passés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour la suite », a écrit Clinton Mata sur X.

Merci Laurent Blanc. C'était un honneur pour moi.



Vous êtes une des raisons de mon retour à Lyon.



Merci pour tout. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) September 12, 2023

« Merci Laurent Blanc. C'était un honneur pour moi. Vous êtes l’une des raisons de mon retour à Lyon. Merci pour tout », a réagi en français dans le texte Dejan Lovren sur X. De beaux messages pleins de classe qui confirment l'aura de Blanc et son importance dans les transferts de certains joueurs importants. Cela vient aussi illustrer le soutien que gardait l'ex-entraîneur lyonnais dans le vestiaire rhodanien. Son successeur a déjà une certaine pression avant son arrivée, celle d'obtenir autant de respect aussi rapidement que Laurent Blanc.