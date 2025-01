OL ‍: Lacazette tricheur, ça enrage

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OL est venu à bout de Montpellier au terme d'une rencontre assez inquiétante. Alexandre Lacazette aura lui bien joué sa partition.

L'OL est passé proche de la correctionnelle ce samedi à domicile face à la lanterne rouge Montpellier. Cependant, la réussite était rhodanienne au Groupama Stadium et un but contre-son-camp de Khalil Fayad dans le temps additionnel de la seconde période a fait le bonheur des hommes de Pierre Sage. Pourtant, ces derniers ont globalement été dominés par les Héraultais, qui méritaient bien mieux. Le MHSC aura par moments fait preuve d'une naïveté fatale à ce niveau, alors que du côté de l'OL, on aura usé du vice nécessaire pour faire la différence. C'est en tout cas l'avis de Thomas Bonnavent, qui n'a pas manqué de tacler le comportement d'Alexandre Lacazette sur le terrain.

Lacazette, un comportement qui en agace certains

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 McDonald’s (@ligue1mcdonalds)

Via son compte X, le journaliste a en effet posté en marge de la victoire de l'OL contre Montpellier : « Sur tous ses duels, Lacazette tire le maillot de son vis à vis. Sa qualité technique de contrôle et de protection de balle font que ça tourne systématiquement à son avantage car ça donne faute pour lui à chaque fois. C’est fort je trouve de jamais se faire prendre ». De quoi bien évidemment faire réagir, surtout les fans de l'OL, qui ont tenu à défendre le joueur rhodanien sur X même si certains comprennent le post : « Il est très fort dans ça c’est comme ça qu'il a réussi à piéger Balerdi avec le carton rouge exactement comment tu a décris les choses » ; « Tu chiales beaucoup sur l'OL toi je trouve. Mais pas étonnant quand on voit l'équipe que tu supportes. » ; « ça en dit sur nos arbitres quand même, il fait la même chaque week-end. On dirait qu’il ne regarde pas le foot le week-end pour ne pas le savoir » ou encore « Bah il a été en Premier League il a appris ça la bas ça ne se siffle pas tout ça en PL eh ouais ça l’a encore plus forgé je trouve ». Toujours est-il que l'expérience de Lacazette fait beaucoup de bien à l'OL lorsque les choses se compliquent. Pierre Sage ne s'en plaindra pas.